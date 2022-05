Clan Orlando, pronunciata la sentenza nel procedimento a carico di Baiano: le condanne

278 Visite

Visti gli artt. 599 c.p.p. e l’art. 23 D.L. 149/2020, conv. in 1. n. 176/2020, in parziale riforma della

sentenza n. 791, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli il 15.9.2020, appellata da BAIANO

Pasquale,CAPOCOTTA Matteo,CAPUOZZO Luigi,CARANDENTE SICCO Francesco,DE

CRISTOFARO Carmine,DI LAURO Pasquale, ESPOSITO Francesco,FELACO Vittorio,

FERRILLO Vincenzo,FIMIANI Domenico,LANZARO Giuseppe, LAZZARINO Armando,

PUERIO Vincenzo,SERVINO Salvatore e VERDEROSA Francesco, cosi provvede:

assolve SERVINO Salvatore dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto e,per l’effetto, ridetermina la pena per il capo G) in anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 24.000 di multa;

per CAPOCOTTA Matteo: riduce la pena in anni 17 e mesi 4 di reclusione;

·per CAPUOZZO Luigi: riduce la pena in anni 14 e mesi 8 di reclusione;

. per CARANDENTE SICCO Francesco: visto l’art. 599 bis c.p.p., su concorde richiesta delle parti, riduce la pena in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 14.000 di multa;

‘ per DI LAURO Pasquale: riduce la pena in anni 14 e mesi 8 di reclusione;

:per ESPOSITO Francesco: riduce la pena in anni 15 di reclusione;

Lper FERRILLO Vincenzo: riconosciuta la continuazione con la sentenza emessa da questa Corte il 3.2.2020, irrevocabile il 19.2.2020, ridetermina la pena in anni 14 di reclusione, in essa assorbita la pena di cui al citato giudicato;

per FIMIANI Domenico: visto l’art. 599 bis c.p.p., su concorde richiesta delle parti, riduce la pena in anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 45.000 di multa;

– per LANZARO Giuseppe: riduce la pena in anni 3 di reclusione ed euro 20.000 di multa;

per LAZZARINO Armando: riduce la pena in quella di anni 12 e mesi 8 di reclusione;

,per PUERIO Vincenzo: riconosciuta la continuazieņe con la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Napoli Nord del 28.11.17, irrevocabile il 16.12.17, ridetermina la pena in anni 12 e mesi 8 di

reclusione, in essa assorbita la pena di cui al citato giudicato;

-per VERDEROSA Francesco: riduce la pena in anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa. Esclude per CAPUOZZO Luigi la revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord dell’1.9.2017,irrevocabile il 30.9.2017.

Conferma nel resto l’impugnata sentenza e condanna BAIANO Pasquale,·DE CRISTOFARO Carmine, FELACO Vittorio singolarmente al pagamento delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.

Letto l’art. 130 c.p.p., dispone la correzione ed integrazione del dispositivo della sentenza di primo grado nel senso che dopo le parole “Capocotta Matteo colpevole dei reati a lui ascritti -capi A, M N -”si aggiunga la seguente statuizione: “riqualificati questi ultimi ex art. 73 co IV DPR 309/90”.

Indica in giorni 60 il termine per il deposto dei motivi sospendendo per pari durata i termini di custodia cautelare in atto.













