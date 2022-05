Pizzaiolo italiano trovato morto in un parco in Inghilterra, la polizia: “Chiunque abbia visto qualcosa, parli”

134 Visite

Carlo Giannini, 34enne italiano originario di Brindisi, è stato trovato morto nella mattinata di ieri in un parco di Sheffield in Inghilterra. La polizia locale, attraverso una nota, ha fatto sapere che sono state aperte le indagini per omicidio.

Secondo quanto appreso dall’Ansa, da fonti investigative italiane, la morte del 34enne risalirebbe alla notte tra l’11 ed il 12 maggio. Carlo aveva lasciato Mesagne per motivi di lavoro. Si era trasferito nel Nord Europa, per lavorare presso alcuni ristoranti. Due anni fa aveva aperto una pizzeria in Germania.

LA NOTA DELLA POLIZIA INGLESE

Sul sito ufficiale della South Yorkshire Police si può leggere: “Siamo stati chiamati verso le 5:05 da un cittadino che ha riferito di aver trovato il corpo di un uomo mentre camminava a Manor Fields Park, fuori City Road”. Sempre la polizia inglese lancia un appello: “Chiunque abbia informazioni che potrebbero aiutare le nostre indagini, che potrebbe aver visto o sentito attività sospette intorno al parco tra la scorsa notte (mercoledì 11 maggio) e questa mattina (12 maggio, ndr), o che potrebbe avere filmati delle telecamere a circuito chiuso che hanno catturato qualsiasi filmato utile”, è pregato di contattare la polizia.













