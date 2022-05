Incidente stradale sulla Milano-Torino, furgone contro auto: 4 morti

86 Visite

Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sull’A4 Milano-Torino poco prima dell’uscita di Arluno in direzione Milano in seguito al tamponamento di un furgone contro un’auto. Tra le 6 persone coinvolte, quattro sono morte e due sono ferite.

L’incidente è avvenuto alle 9.45 all’altezza di Marcallo con Casone (Milano), poco prima dell’uscita di Arluno. Le persone decedute sono quattro maschi, due di 30 anni, uno di 35 mentre del quarto non è stata resa nota l’età. Il ferito più grave è stato portato all’ospedale di Niguarda di Milano con l’elisoccorso. Sul posto ci sono numerose ambulanze, i vigli del fuoco e la Polstrada. Sono tutte di nazionalità pakistana e tra i 30 e i 35 anni di età le quattro vittime dell’incidente. L’auto su cui erano a bordo è stata tamponata da un furgone lungo un rettilineo ma la dinamica è ancora in corso di accertamento. Un altro uomo di 30 anni è stato trasportato con numerosi traumi in codice rosso all’ospedale Niguarda mentre il conducente del furgone, di 49 anni, è stato trasferito per accertamenti in codice verde all’ospedale di Magenta













