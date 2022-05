La voce del cittadino. Ritardo di oltre 4 ore per il volo Wizzair Napoli-Milano

57 Visite

Forti difficoltà nella giornata di ieri, domenica 9 maggio, per i passeggeri aerei del volo Napoli Milano, che ha riportato un ritardo di 4 ore e 22 minuti. Con partenza prevista alle 08:55, i viaggiatori, desiderosi di raggiungere la città milanese, del volo W65590 di Wizzair, sono atterrati solamente nel pomeriggio e precisamente alle 14:52.

Una circostanza, che, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbe prevedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, è possibile farlo attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it. I passeggeri del volo in ritardo Wizzair Napoli Milano, in alternativa, possono chiamare lo 06 56548248 o inviare un semplice messaggio Whatsapp al numero 342 1031477.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS