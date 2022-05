Scarcerata la moglie del boss Gionta. Per la Dia ha già ripreso le redini del clan

452 Visite

Scarcerata la moglie del boss Gionta, reggente del clan quando il marito fu arrestato, che per la Dia ha già ripreso in mano la cosca. Borrelli: “Dinastie camorristiche vanno annientate”

Ha terminato di scontare la sua pena Gemma Donnarumma, la moglie del boss di Torre Annunziata Valentino Gionta e reggente del clan quando il marito è finito in manette. Secondo la Dia, appena uscita di galera ha già ripreso in mano le redini della cosca e gli affari criminali.

“Tanti camorristi stanno uscendo di galera ormai – ha sottolineato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli -, e questo in un periodo dove la criminalità organizzata sta rialzando la testa ed è tornata ad agire con crudeltà e violenza, senza alcuna paura. Appena usciti, riprendono immediatamente gli affari criminali come in questo caso, anche grazie a figli e nipoti che li hanno portati avanti in questi anni













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS