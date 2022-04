Napoli, via Diaz: a bordo di uno scooter rubato tenta di eludere il controllo di polizia. Denunciato

60 Visite

Ieri notte gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Armando Diaz hanno notato una persona a bordo di uno scooter che procedeva contro mano e, alla loro vista, ha abbandonato il motoveicolo per unirsi ad un gruppetto di ragazzi.

I poliziotti lo hanno raggiunto e, con non poca difficoltà e con il supporto delle pattuglie dei Commissariati Montecalvario e San Carlo Arena, l’hanno bloccato insieme ad un altro ragazzo che era intervenuto per ostacolare l’operato dei poliziotti.

Il giovane sorpreso alla guida dello scooter, identificato per un 20enne napoletano con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un martello frangivetro ed è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di armi e ricettazione, poiché il mezzo sul quale viaggiava era stato rubato lo scorso 10 aprile al Vomero. Inoltre, gli è stata altresì contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita.

L’altro ragazzo, un 21enne napoletano, è stato denunciato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, mentre lo scooter è stato riconsegnato al legittimo proprietario.













