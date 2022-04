La voce dei cittadini. “Marano, in piazza del Plebiscito è anarchia totale. Vigili e carabinieri? Non si vedono mai”

231 Visite

Gentile direttore, piazza del Plebiscito è ormai terra di nessuno: né per i vigili urbani né per i carabinieri. Ho il massimo rispetto per le forze dell’ordine ma non è più vivere in quella piazza: ogni sera, o meglio ogni notte, ci sono “bravi” ragazzi che fanno un casino enorme, alcuni girano con un Quad dalle 15, talvolta anche prima. Per non parlare delle macchine in seconda e terza fila, i posti auto sempre occupati, sia quelli per lo scarico sia quelli riservati ai disabili. Ma questa è solo una piccola parte. Pochi giorni fa sono stati eseguiti lavori a una palazzina con gli operai sprovvisti di qualsivoglia strumento di protezione. I lavori sono andati avanti per giorni ma nessuno se ne è interessato.

Antonello (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS