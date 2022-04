De Mita di nuovo ricoverato in ospedale. La figlia: “E’ grave”

90 Visite

A destare molta preoccupazione sulle condizioni di De Mita, che lo scorso 2 febbraio ha compiuto 94 anni, è stata la figlia Antonia che, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 4 aprile, sulla sua pagina Facebook ha scritto un post che non lascia spazio a fraintendimenti. “Mio padre non sta bene, è grave – scrive la donna su Facebook – Il dott Pino Rosato (il medico personale di De Mita, ndr) mi ha dato la notizia e non mi vuole far entrare in ospedale. Nella camera c’è solo lui”. Come si evince anche dal post della figlia, il motivo del ricovero di De Mita in ospedale è ancora poco chiaro, così come non si conoscono con precisione le sue condizioni di salute.













