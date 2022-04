Ciarambino: “Minacce di morte a Di Maio, clima d’odio inquietante”

103 Visite

“È inquietante il clima d’odio che si è scatenato e si sta alimentando nei confronti del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, bersaglio di minacce di morte di una violenza inaudita, diffuse attraverso i social e telegram e accompagnate da immagini di bare e asce. A Luigi esprimo tutto il mio sostegno e la mia vicinanza, umana e istituzionale. In un momento così grave e delicato per l’Europa e per l’umanità tutta, dobbiamo insieme compiere ogni sforzo per la pace. E la violenza, le minacce, sono sempre nemiche della pace”. Lo dichiara la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino.













