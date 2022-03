L’Aktis Acquachiara regge per tre tempi con la R.N. Florentia: i gigliati dilagano nel finale e vincono 14-6

41 Visite

Nell’incontro valevole per la 15° giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara cede il passo, come da pronostico, alla Rari Nantes Florentia che s’impone con il punteggio di 14-6 e si porta così a cinque lunghezze dal tandem di testa Circolo Canottieri Napoli-Roma Vis Nova. Situazione parzialmente invariata invece per i biancoazzurri che conservano tre lunghezze sul fanalino di coda Civitavecchia ma devono registrare il successo della Rari Nantes Sori che piega la Copral Muri Antichi e aumenta a quattro le lunghezze di vantaggio sui partenopei. Non era certo la Nannini il campo nel quale i giovani biancoazzurri dovevano racimolare i punti necessari a tagliare il traguardo salvezza ma il confronto con una delle formazioni di vertice non potrà che favorirne il processo di maturazione. Gli ospiti pagano a caro prezzo l’approccio al match contro una rivale che, nonostante sia priva di un elemento dell’esperienza di Andrea Di Fulvio e di quell’Astarita che rappresenta uno dei cardini della compagine allenata da Minetti, chiude i primi sedici minuti sull’8-3; la compagine in calottina scura vuole però continuare nel suo percorso di crescita e anche in un campo difficile profonde il massimo sforzo e con la doppietta siglata da Matteo Aiello si riporta sull’8-5 per poi sprecare l’occasione del potenziale 8-6. A quel punto l’infallibile legge dello sport, gol mangiato-gol subito, emette la sua sentenza con il punto firmato da Sordini, top scorer di giornata per i suoi con quattro centri, che manda le due squadre all’ultima pausa sul 9-5. Con il risultato compromesso il tecnico dei campani decide allora di concedere spazio anche a chi abitualmente gioca di meno e la forbice si dilata fino al 14-6 finale siglato da Turchini ad un secondo dalla sirena conclusiva.

Walter Fasano commenta così la prova dei suoi uomini: “Sapevamo che queste sono partite per noi proibitive, molto impegnative, però l’abbiamo affrontata a viso aperto. I primi due tempi non sono stati eccellenti, poi abbiamo avuto una buona reazione nel terzo periodo accorciando fino all’8-5 e con la palla del possibile 8-6 anche se la Florentia ha dimostrato grande superiorità. Abbiamo perso tutti gli uno contro uno perché fisicamente ci hanno sovrastato; devo dire però che i ragazzi hanno reagito bene. Nell’ultimo tempo ho concesso spazio a chi abitualmente gioca di meno e abbiamo registrato il ritorno in acqua del secondo portiere Davide Chianese. Abbiamo poi preso cinque reti che hanno fissato lo score conclusivo però possiamo portare a casa i primi tre tempi giocati con una buona intensità e in cui abbiamo interpretato bene sia la fase difensiva che quella offensiva”. R.N. FLORENTIA: A. Sammarco, G. Chemeri, A. Carnesecchi 2, N. Benvenuti, T. De Mey 1, S. Sordini 4, T. Turchini 1, L. Dani, P. Chellini 3, E. Bosazzi 1, M. Calamai 1, D. Borghigiani 1, M. Cicali. All. Minetti ACQUACHIARA ATI 2000: C. Alvino, P. Musacchio, G. Di Leva, N. Marinkovic, Fabio Angelone, A. Barela, A. Gargiulo, M. Aiello 2, M. Gargiulo 3, D. De Gregorio 1, M. Rocchino, G. Giello, D. Chianese. All. Fasano Arbitri: Brasiliano e Sponza R.N. FLORENTIA-ACQUACHIARA ATI 2000 14-6













