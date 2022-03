Poggiomarino: sorpreso con due auto rubate nel garage. Denunciato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Longola a Poggiomarino poiché era stata segnalata, dal personale di una società di antifurto satellitare, la presenza di un’auto rubata.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato l’auto segnalata parcheggiata in un’area recintata di un’abitazione e, al contempo, hanno udito dei forti rumori provenire dal garage dove, una volta entrati, hanno sorpreso un uomo che armeggiava accanto ad un altro veicolo e l’hanno bloccato.

Inoltre, gli operatori hanno accertato che la vettura su cui l’uomo stava lavorando era stata rubata a Baronissi (SA) lo scorso 3 marzo ed hanno altresì rinvenuto numerose carcasse di auto, 41 targhe rubate tra Napoli e Salerno dallo scorso novembre al marzo di quest’anno, 2 dispositivi “jummer” (disturbatore di segnali) e numerosi arnesi atti allo scasso.

L’uomo, un 30enne stabiese, è stato denunciato per ricettazione.