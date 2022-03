“Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza a don Maurizio Patriciello vittima di una minaccia vile. Don Maurizio, così come il comandante Chiariello di Arzano e come tanti che si impegnano in prima linea contro la criminalità organizzata, devono essere dei modelli di riferimento per tutti i cittadini. Le Istituzioni dovranno essere compatte al suo fianco e collaborare ancora di più con don Maurizio, per un territorio migliore che diventi modello rinato di legalita’”.