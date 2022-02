Ucraina, parla anche De Luca: “Dobbiamo porci il problema dell’autonomia energetica. Errore portare Kiev nella Nato”

153 Visite

Questa guerra ci pone anche il problema dell’autonomia energetica dell’Italia. Da questo punto di vista l’Italia è il Paese più debole dell’Occidente, siamo dipendenti dal punto di vista delle forniture energetiche dai Paesi esteri per il 95%. Un Paese dipendente dagli altri per il 95% non può difendere la propria autonomia e libertà sul lungo periodo. Questa vicenda ha richiamato l’Italia alla realtà dura. Per troppi anni, per decenni l’Italia non ha considerato con attenzione il problema della sua autonomia energetica. Non possiamo essere messi in ginocchio dalla chiusura di un gasdotto o dal blocco delle forniture petrolifere. Le vicende di queste ore e di questi giorni ci richiamano al dovere di non consentirci lussi che altri Paesi non si consentono. In questi decenni noi abbiamo dato prova di grande superficialità, infantilismo e dilettantismo politico, ci siamo comportati come bambini viziati. Abbiamo detto no a tutte le fonti energetiche, non comprendendo che riorientare la nostra economia in direzione di una transizione ecologica non può significare perdita di autonomia e cambiare tutto un sistema dalla sera alla mattina. I tempi sono perlomeno medi. È chiaro che la direzione di marcia è quella, ma non possiamo non porci il problema dell’autonomia energetica del nostro Paese.

