Il pm Maria Di Mauro sarà il nuovo procuratore aggiunto a Napoli nord

Promozione in vista per Maria Di Mauro, pm in forza alla Procura di Napoli, con un lungo passato alla Direzione distrettuale antimafia. Sarà il nuovo procuratore aggiunto della Procura Napoli nord con sede ad Aversa e avente giurisdizione su numerosi comuni della cintura metropolitana di Napoli e del Casertano.

La Di Mauro ha legato il suo nome ad importanti inchieste giudiziarie contro i clan dei Casalesi, Polverino, Orlando e Nuvoletta. Fu lei a coordinare le operazioni che portarono all’arresto di latitanti del calibro di Antonio Polverino, Giuseppe Simioli, Carlo Nappi e Antonio Orlando. Il suo nome è anche legato all’inchiesta Pip di Marano e al processo che vede coinvolto l’ex sindaco di Marano Mauro Bertini, gli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro e il costruttore Angelo Simeoli.

La Di Mauro, 58 anni, nell’ultimo anno e mezzo si è occupata prevalentemente di reati contro la pubblica amministrazione.













