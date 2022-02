Indice di tempestività dei pagamenti, il Comune di Calvizzano più veloce di 23 giorni nel 2021, Pirozzi: “Risultato che dimostra efficienza”

90 Visite

Registriamo un risultato di assoluta importanza sulla velocità dei tempi di pagamento del Comune di Calvizzano. Cittadini, ditte, imprese e liberi professionisti che nel 2021 attendevano soldi dal Comune, li hanno ricevuti in meno di 53 giorni, nel 2020 il tempo di ritardo era pari a 68 giorni. Il dato annuale è migliorato di 23 giorni. Un risultato straordinario che ci consentirà di accantonare al Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali solo 89.112,77 euro rispetto ai 121.708,83 euro dell’anno scorso. Potremo contare su 33.000,00 euro in più a disposizione sul bilancio. Soldi vostri che investiremo per la collettività. E vi assicuro che un Comune virtuoso si giudica anche dai tempi di velocità nei pagamenti. Certo, 53 giorni sono ancora molti, ma migliorare di 23 giorni in un solo anno vi assicuro che non è stato affatto semplice. E’ un obiettivo di fondamentale importanza che stiamo raggiungendo grazie al lavoro degli Uffici e della Ragioneria. E lo stiamo facendo, non solo per onorare i debiti che il paese aveva maturato con i privati. Ma, soprattutto, per assicurare a Calvizzano credibilità nei confronti dei soggetti economici con cui interloquiamo, rientrando nella lista degli enti affidabili. Adesso stiamo lavorando per acquisire una nuova credibilità. Nuova efficienza. Con il lavoro, con la passione, con fatti concreti. Insieme continueremo a fare meglio, ve lo assicuro. Lo scrive in un post su Facebook, Giacomo Pirozzi Sindaco di Calvizzano.