Qualiano, “Ladri di case”: il post del presidente del Consiglio Onofaro

Dopo 4 anni senza pagare un euro di fitto, un “delinquente” ha lasciato casa che mio padre, con tanti sacrifici, aveva donato a mio fratello. Sfratti bloccati causa COVID, ben 4 accessi andati a vuoto, certificati medici compiacenti e il “delinquente” ha beatamente alloggiato gratuitamente a spese della mia famiglia. C’è da dire che “IL DELINQUENTE ” percepisce regolarmente il Reddito di cittadinanza, quindi è riuscito a fregarsi anche la quota che lo stato prevede per il canone di locazione. PENA PREVISTA? ZERO! POVERA ITALIA, POVERI NOI! Alla fine pagheremo pure le spese di Tribunale. C’ è bisogno davvero di creare un’ anagrafe pubblica di questi delinquenti abituati a truffare il prossimo in una Nazione che colpisce sempre e solo chi rispetta la legge.

Così Salvatore Onofaro, presidente consiglio comunale Qualiano, in un post apparso su Facebook.













