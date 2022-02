Incidente sull’asse mediano, muore un finanziere di 56 anni

258 Visite

Un 56 enne residente ad Aversa è morto in un incidente stradale oggi a Mugnano, all’altezza dell’asse mediano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti uno scooter e una vettura. Lo schianto, purtroppo, si è rivelato fatale per il militare delle Fiamme gialle. L’uomo, da quanto si apprende, stava percorrendo la strada a bordo del proprio scooter. Inutile la corsa all’ospedale San Giuliano di Giugliano: è morto poco dopo l’arrivo nel nosocomio giuglianese. In ospedale si sono recati familiari e colleghi della vittima.













