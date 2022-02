L’Olanda sconsiglia la dose booster agli adolescenti: “C’è il rischio di miocardite”

150 Visite

Il Consiglio Superiore di Sanità olandese non consiglia la terza dose agli adolescenti. “C’è il rischio di miocardite” scrive in un comunicato del 4 febbraio 2022 al contrario di quanto invece detta linea europea che insiste con il ciclo primario e sulla terza dose ma non raccomanda la quarta perché – al momento – non ci sono prove sufficienti per raccomandarla alla popolazione generale, come ha confermato l’Agenzia europea per i medicinali, che continuerà però ad analizzare i dati provenienti dagli altri Paesi come Israele. Non destano particolari preoccupazioni le sottovarianti di Omicron che stanno emergendo, tra cui la cosiddetta BA.2.













