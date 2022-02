Questa mattina, intorno alle 5, i carabinieri della tenenza di Caivano sono intervenuti in Corso Umberto I dove un chiosco comunale per la distribuzione di acqua potabile è andato parzialmente distrutto per un incendio. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Nessun ferito. Indagini in corso per chiarire la dinamica.