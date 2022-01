Napoli, nuovo assalto al Pronto soccorso del Pellegrini. Due infermiere aggredite

97 Visite

Questo pomeriggio l’ospedale Pellegrini di Napoli ha registrato l’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario. Un energumeno si è presentato con il mal di denti al pronto soccorso del nosocomio partenopeo e pretendeva di entrare subito per essere assistito. Dopo che gli è stato attribuito un codice non emergenziale nel triage, e gli è stato detto di aspettare, ha dato in escandescenza aggredendo due infermiere e sfondando un vetro del reparto. L’aggressore è stato successivamente fermato e identificato da una pattuglia dei falchi della Polizia di Stato allertati dal personale in servizio. Ad una delle due aggredite sono stati dati 5 giorni di prognosi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS