Quirinale, il primo round è dominato dalle schede bianche. Draghi non decolla. Salvini: “Faremo nomi di alto profilo”

Lo spoglio non riserva sorprese: la stragrande maggioranza vota scheda bianca. Il racconto della giornata. Salvini vede Toti Tra gli incontri con i leader di centrodestra per provare a trovare una sintesi sul Colle, Matteo Salvini ha visto anche Giovanni Toti, cofondatore di Coraggio Italia.

Lupi: “Draghi resta premier? Allora altri nomi” “Matteo Salvini ha detto di preferire che Mario Draghi rimanga a palazzo Chigi, e altrettanto ha dichiarato Berlusconi. Ma se non vuoi Draghi al Colle allora il centrodestra deve trattare su altri nomi superando alcuni veti”. Lo dice Maurizio Lupi, presidente di Noi con L’Italia. “Noi non voteremmo mai Gentiloni, come pure il centrosinistra non voterà mai Casellati. Ma se andiamo avanti a forza di veti alla fine o ti ritrovi Draghi o vai in tilt. Devi saper fare un passo indietro rinunciando a qualcuno dei tuoi veti per accordarti sul nome”. Casini? “C’è quel nome e ce ne sono altri, perchè non una donna? Ci sono anche nomi di donne”.

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto in giornata un colloquio, a quanto si apprende, con il segretario del Pd, Enrico Letta. Sia da Palazzo Chigi che dal Nazareno si risponde con un “no commenti” alla notizia.

“Sto lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una ma diverse proposte di qualità, donne e uomini di alto profilo istituzionale e culturale, su cui contiamo ci sia una discussione priva di veti e pregiudizi, che gli italiani non meritano in un momento così delicato dal punto di vista economico e sociale”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, secondo quanto apprende LaPresse, avrebbe avuto oggi un colloquio telefonico con il segretario del Pd Enrico Letta. Fonti di Palazzo Chigi, interpellate, hanno replicato con un “no comment”.

“E’ normale che ci si parli in questo momento, tutti si parlano”. Così la presidente di Fdi Giorgia Meloni ai cronisti dopo aver votato in Aula a Montecitorio per l’elezione del presidente della Repubblica. Alla domanda se vedrà il premier Draghi ha risposto: “No, non ho in programma appuntamenti”.

“Non faccio previsioni”. Così il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano quanto tempo sarà necessario per arrivare all’elezione del nuovo presidente della Repubblica.













