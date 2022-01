Calvizzano, Francesca Nastro è il nuovo assessore all’Istruzione e all’edilizia scolastica

Francesca Nastro è il nuovo Assessore alla Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica, Mensa Scolastica, Trasporto Scolastico, Eventi e Manifestazioni, Murales, Painting Day e Biblioteca Comunale. Ho firmato il nuovo decreto di nomina. Ed entra in Giunta. Francesca, insegnante di professione, è una persona estremamente leale, costantemente impegnata nel sociale e sempre pronta ad aiutare gli anziani e i più deboli. Crede nei giovani. Ama l’arte, la cultura e si prodiga affinché il paese torni a vivere attraverso la realizzazione di eventi a scopo culturale. Tutte caratteristiche che ben si combinano con le deleghe che le ho conferito. Da consigliera comunale non ha fatto mancare la sua eccezionale collaborazione e sono sicuro che da oggi, il suo impegno si moltiplicherà a favore della comunità che abbiamo il piacere di guidare. È una gioia lavorare con lei e con l’intera Amministrazione Comunale. E, da oggi, ricoprirà un nuovo ruolo. In Bocca al lupo Franca. Buon Lavoro. Insieme continueremo a fare tanto, per i nostri giovani, per i nostri figli, per la comunità. – lo ha detto in un post su Facebook: Giacomo Pirozzi, Sindaco di Calvizzano