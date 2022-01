SUD: DOMANI DA ‘IDEA-CAMBIAMO’ UNA ‘PROPOSTA PER IL PAESE. INTERVENGONO PARLAMENTARI E AMMINISTRATORI, CONCLUDONO TOTI E QUAGLIARIELLO

173 Visite

“Rilanciare un’identità, sconfiggere l’emergenza, governare la ripartenza”: è “la missione e

l’ambizione di chi si sente liberale, conservatore, riformista, in quanto si prefigge di

liberare le energie vitali della società dalla cappa dello statalismo e dell’assistenzialismo,

conservare la cultura e la tradizione che hanno fatto grande il nostro Paese, riformare il

funzionamento dello Stato per renderlo autorevole ma non oppressivo”. Ed è – come si

legge in un comunicato – il proposito con il quale la componente “Idea-Cambiamo” del

Senato, insieme al gruppo consiliare “Cambiamo” del Comune di Napoli, ha chiamato a

raccolta amministratori ed esponenti delle regioni del Mezzogiorno in un incontro dal

titolo “Dall’Italia che deve crescere, una proposta per il Paese”. L’iniziativa, in programma

per domani, sabato 15 gennaio a partire dalle ore 10:00, avrà base a Napoli ma alla luce

delle raccomandazioni anti-Covid si svolgerà online. Interverranno, fra gli altri, Giovanni

Toti e Gaetano Quagliariello, ai quali sono affidate le conclusioni, Luigi Brugnaro, Marco

Marin e Paolo Romani, Mariarosaria Rossi e Pino Bicchielli, Cosimo Sibilia e gli altri

parlamentari del Sud, e come ospiti Davide Faraone e Annamaria Parente di Italia Viva,

Riccardo Nencini del Psi, Clemente Mastella di ‘Noi di Centro’, Catello Maresca già

candidato sostenuto dal centrodestra alla carica di sindaco di Napoli. Interverranno inoltre

il consigliere comunale di ‘Cambiamo Napoli’ Rosario Palumbo, il consigliere regionale

Raffaele Pisacane e rappresentanti da tutte le regioni del Mezzogiorno. Hanno già

comunicato la propria adesione 4 consiglieri regionali, 17 amministratori da comuni

capoluogo, 12 sindaci, 6 vicesindaci, 2 consiglieri provinciali, 6 presidenti di consiglio

comunale, 25 assessori comunali, 76 consiglieri comunali dalle regioni del Sud. All’incontro

faranno seguito nelle prossime settimane iniziative analoghe nelle altre aree del Paese.













