Qualiano: eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione

Ieri sera gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato in via Cimarosa a Qualiano Marco La Rocca, 35enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso lo scorso 8 ottobre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli– Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 4 anni 7 mesi e 10 giorni di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, reati commessi a Napoli tra il 2014 e il 2015.













