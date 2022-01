Marano, commercio: oggi l’avvio dei controlli (tabelle, Tari, acqua e suolo) nei negozi

86 Visite

Il Colonnello Maiello Luigi, nominato Sovraordinato con poteri speciali di firma,

ha dato input di effettuare una serie di controlli sulle attività commerciali del territorio.

Al fine di razionalizzare e velocizzare la fase di controllo, gli agenti

provvederanno, con un singolo accesso, a verificare contemporaneamente più aspetti

amministrativi e, nello specifico, la SCIA, le autorizzazioni per le tabelle pubblicitarie e le

insegne d’esercizio, l’occupazione di suolo pubblico, la verifica del rispetto delle

normative anti COVID, e l’effettiva presenza delle contrattualizzazioni comunali relative

ad acqua e Tari.

Il controllo sarà effettuato con un confronto con l’esercente e con la successiva

verifica presso i vari uffici comunali preposti.

In caso di esito irregolare del controllo in contraddittorio con l’esercente, vengono

adottate le dovute sanzioni o, laddove previsto, il ravvedimento operoso.

Nella mattinata di oggi, lunedì 10 Gennaio 2022, sono stati effettuati i primi

controlli lungo Corso Europa, che hanno interessato una decina di attività.

Nel giro delle prossime settimane, le attività di verifica saranno estese a tutto il

territorio comunale.

Comunicato stampa

Il Sovraordinato coi poteri del Comandante

Col. Maiello Dott. Luigi













