L’angolo della prof. “Domani si riparte, in Dad o in presenza, poco importa: puntiamo sui contenuti”

143 Visite

Poche ore alla ripresa dell’attività didattica dopo la lunga pausa natalizia.

Un inizio pieno di incertezze e di paure che lasciano poco spazio all’entusiasmo e all’energia necessaria per affrontare il lungo periodo che ci attende. Vacanze che non sono state caratterizzate dal riposo e dalla comunione con parenti e persone a cui teniamo.

Hanno fatto da padroni il contagio, le ordinanze e tantissimi tamponi.

Domani però si ricomincia: in dad o in presenza non importa.

Ai ragazzi vogliamo dire di non soffermarsi sulla modalità di lezione ma sui contenuti e su quello che questi ultimi suscitano.

Imparare durante il periodo adolescenziale è un’esperienza irripetibile che non è paragonabile all’apprendimento da adulti dove tante variabili esterne intervengono e inficiano questo processo.

Puntiamo sui contenuti dunque di ogni singola lezione, prendiamoci il tempo per metabolizzarli e farli nostri: apriamo lunghe discussioni e riflettiamo.

Noi docenti siamo chiamati a svolgere il nostro lavoro con la paura del contagio o le difficoltà di una didattica a distanza: è il lavoro che abbiamo scelto e dobbiamo essere i primi a infondere fiducia nel futuro e sicurezza.

Davanti a tante faccine impaurite o allo sbando o dinanzi ad uno schermo, non ci è permesso mostrare incertezza, non in quel momento né in quel contesto.

Siamo docenti e quindi educatori e guide, anche e soprattutto nel periodo più difficile che abbiamo mai vissuto.

Buon inizio!

Prof.ssa Annamaria Schettino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS