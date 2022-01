Scuole chiuse in Campania, secondo un sondaggio il 74 per cento dei cittadini boccia De Luca

145 Visite

Il 74% dei cittadini boccia sui social la decisione del presidente della Campania Vincenzo De Luca di non riaprire materne, elementari e medie il 10 gennaio. Il dato emerge da un’analisi condotta da Pierluigi Vitale, docente di Information Design dell’Università di Salerno, partendo dai dati raccolti da KPI6, piattaforma italiana che si occupa di business intelligence. L’analisi è stata condotta su oltre 100mila contenuti e commenti pubblicati in Rete nell’ultima settimana ed in particolare su canali come le pagine ufficiali del presidente De Luca e della Regione Campania, ma anche Twitter, giornali online e siti web.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS