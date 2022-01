Marano, la storia dell’incredibile abuso di via Padreterno: i privati (sgamati dalla municipale un anno fa) non si erano fermati e avevano realizzato un appartamento

283 Visite

Quando scrivevamo, giorni fa, che a Marano – nonostante l’arrivo dei commissari – le pratiche illegali sul territorio proseguivano indisturbate, avevamo ragione. Poche ore fa abbiamo scritto di un abuso edilizio sanzionato dagli agenti della municipale diretti dal comandante Maiello. Un abuso in via Padreterno, scoperto nella serata di ieri.

In realtà il fatto è ben più grave: da quanto ricostruito dagli operanti, in via Padreterno, in un condominio, un anno e passa fa era stato dato il la alla realizzazione di una mansarda. Intervennero in quel periodo gli agenti e certificarono l’abuso. Il privato demolì la parte eccedente di tettoia realizzata illegalmente ma, anziché fermarsi, hanno proseguito nei lavori e realizzato un vero e proprio appartamento, altro che mansarda. Ora la struttura, dopo la denuncia all’autorità, sarà oggetto di un provvedimento di demolizione e una successiva acquisizione al patrimonio comunale.













