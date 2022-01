Crollo nel cimitero di Poggioreale, Simeone (Napoli Libera): «Metropolitana spa faccia più verifiche di sicurezza e meno comunicati stampa»

131 Visite

«Il crollo della palazzina all’interno del cimitero del Pianto è indubbiamente un episodio grave che avrebbe potuto creare ben altri danni a cose e soprattutto alle persone. Pertanto eviterei strumentalizzazioni di ogni sorta e lascerei alla Procura tutte le verifiche del caso. Piuttosto, a questo punto, rivolgo un appello a Metropolitana spa a predisporre o nel caso ripetere tutte le verifiche strutturali in superficie, su tutti i 7/10 km di questi scavi in falda già effettuati, per tranquillizzare i residenti di tutte le aree interessate a questi lavori della metropolitana. Adesso da questi signori pretendiamo maggiore sicurezza…Non comunicati stampa!» Lo comunica in una nota Nino Simeone, presidente Commissione Mobilità, Infrastrutture, Lavori pubblici e Protezione civile del Consiglio comunale di Napoli.













