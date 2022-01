Napoli, Palumbo (Cambiamo): «Esternalizzare il servizio di manutenzione delle case popolari. Napoli Servizi non all’altezza»

128 Visite

«Questa mattina, in commissione patrimonio, ho sottolineato fortemente la necessità di riorganizzare la gestione degli interventi di manutenzione presso gli alloggi comunali. La mia proposta, dopo gli anni di abbandono e mala gestione (il problema fondi è solo una parte del problema) è quella di esternalizzare il servizio, poiché la Napoli Servizi, la partecipata incaricata delle manutenzioni, non ha dimostrato quanto necessario. Inoltre, la stessa, per gli interventi di manutenzione presso le case popolari, non interviene direttamente ma trasferisce a ditte esterne le lavorazioni, quindi, dal mio punto di vista, non serve continuare su questa linea. C’è bisogno di discontinuità e cambi di marcia, oltre a maggiore trasparenza sulle programmazioni degli interventi e rispetto per i residenti che di certo non vanno inseriti in serie B. Un grande grazie alla commissione per la disponibilità e il lavoro che si sta mettendo in atto». Lo scrive in un post sulla sua pagina Facebook il consigliere comunale d’opposizione Rosario Palumbo (Cambiamo).













