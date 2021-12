Odissea cimitero Marano, lavori ultimati al 90 per cento. Si attende relazione finale e il collaudo, poi la consegna delle migliaia di loculi

333 Visite

I lavori per l’ampliamento del cimitero di Marano (secondo lotto) sono praticamente ultimati. Al 90 per cento, secondo quanto riferito dai tecnici comunali. La ditta Mastromimico, confiscata per mafia molti anni fa, deve ora presentare una relazione strutturale sull’ultimazione dei lavori. Dopodiché il Comune provvederà a collaudare l’opera. In migliaia attendono da circa dieci anni ormai. Molti hanno già pagato, interamente o parzialmente. La data della consegna è stata, seppur ufficiosamente, annunciata tante volte ma ogni volta è poi nato un successivo intoppo. Ragionevolmente, secondo l’ufficio tecnico comunale, la consegna potrebbe avvenire entro l’inizio della primavera. Ma sulle date è meglio andarci cauti.













