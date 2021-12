220 Visite

Natale a Mugnano, via alle iniziative all’insegna dello sport nella palestra della scuola Illuminato. Si parte oggi pomeriggio alle 17 con “Natale con la racchetta” a cura dell’associazione Stet Mugnano. Domani, invece, alle ore 20 “La pallavolo sotto l’albero”, torneo a cura dell’associazione SmileTime. “Voglio ringraziare le associazioni sportive – spiega l’assessore al ramo Carmen Ausilio – che per queste festività natalizie hanno organizzato diverse iniziative per mostrare al territorio il lavoro che fanno durante tutto l’anno”. Agli eventi sarà presente anche il sindaco Luigi Sarnataro: “L’anno prossimo tutte le associazioni, che hanno ottenuto la concessione delle palestre comunali, offriranno l’attività sportiva gratuita a diversi ragazzi provenienti da famiglie bisognose, individuati dalle politiche sociali dell’Ente. E’ una scelta fortemente voluta dalla mia amministrazione per consentire ai giovani, che non hanno possibilità economiche, di avvicinarsi comunque allo sport”.













