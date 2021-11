Movida Napoli, minorenni in coma etilico. E’ ormai allarme

Sempre peggio. Altri giorni critici per la mala movida in città: illegalità diffusa, minorenni in coma etilico, cicchetti a bassissimo costo, deregulation totale. Si stringe, però, il cerchio dei controlli ai danni di quei gestori che non rispettano le regole. È stato lo stesso sindaco di Napoli a intervenire oggi sul tema verifiche: «Nel weekend sono arrivati segnali concreti dai controlli interforze messi in campo in città con l’organizzazione di questura e prefettura”. Sanzioni e sequestri sono scattati nei giorni scorsi, ma i provvedimenti adottati non sembrano bastare.