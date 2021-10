Il Giugliano calcio contro il Muravera, le parole del mister Giovanni Ferraro

189 Visite

Al termine della rifinitura odierna sono arrivate le parole del nostro mister Giovanni Ferraro, che ha così presentato la sfida di domani contro il Muravera. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Queste cinque partite sono solo l’inizio di un percorso. Siamo felici, ma restiamo totalmente concentrati sul nostro obiettivo. Non subire gol è importante perché significa che tutta la squadra si sacrifica per il bene comune. Che all’esterno si parla del Giugliano adesso ci sta, fa parte del gioco, ma a noi interessa poco. La cosa più importante è restare con il mirino puntato sul nostro lavoro e su ciò che dobbiamo fare settimana dopo settimana. Non possiamo rilassarci minimamente, ma è un rischio che non esiste vista l’abnegazione, la voglia e la fame con cui si allenano questi ragazzi giorno dopo giorno. Mancano 29 partite e il campo darà le risposte sue risposte a tempo debito”.

L’allenatore ha poi continuato: “E’ stata un’ottima settimana di lavoro. Abbiamo una rosa ampia e forte e quindi anche la sana competizione negli allenamenti è alta, così come la qualità stessa della seduta. Tutti devono farsi trovare pronti, perché ripeto ogni singolo componente di questa rosa è e deve sentirsi un titolare. La gara di domani sarà moto complicata. Il Muravera è una squadra importante, lo sapevamo e la classifica lo conferma. E’ costruita per fare bene, fa tanti gol, può disporre di un attaccante importante come Mancosu. Ci sono tante squadre attrezzate per lottare per il vertice e il Muravera è una di queste. Noi come sempre rispettiamo i nostri avversari, ma con tanto umiltà sappiamo cosa vogliamo, anche domani davanti al nostro pubblico”.

Infine ha concluso: “Abbiamo tutta la rosa a disposizione. Torna tra i convocati anche Kyeremateng che per noi è un valore aggiunto e non abbiamo avuto fino a questo momento. Giocheremo in casa, vogliamo la spinta del nostro pubblico, speriamo in uno stadio pieno, questi ragazzi lo meritano”.













