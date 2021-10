MARANO, PROCESSO VIGILI-GARAGE ORLANDO: OGGI NUOVA UDIENZA

826 Visite

E’ andata in scena oggi una nuova udienza del processo che si tiene a Napoli nord, che vede imputati due agenti della polizia municipale di Marano e l’ex proprietario del garage Orlando di via De Curtis. I due vigili sono accusati di aver agevolato il clan Orlando in relazioni ad alcuni controlli, eseguiti anni fa, nell’autorimessa, poi chiusa – dopo alterne vicende e con il contributo dei carabinieri – perché abusiva e realizzata su un terreno di proprietà del Comune di Napoli. Sono stati ascoltati, in qualità di testimoni, l’ex dirigente dell’area tecnica del Comune di Marano, l’architetto Elena Mucerino, e l’ex referente del Suap Vittorio Iorio. Ascoltato anche un agente della municipale. Nella prossima udienza sarà escusso anche un collaboratore di giustizia. I due vigili sono difesi dagli avvocati Carlo Carandente Giarrusso e Gaetano Mosella.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS