Violento scontro tra tre auto, Davide estratto morto dalle lamiere

Nel primo pomeriggio di ieri, verso le ore 15:00, una squadra di Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal Distaccamento di Aversa, è intervenuta sulla strada statale 7bis nel Comune di San Tammaro per un’incidente stradale con tre autovetture coinvolte. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno dovuto soccorrere una persona che, in seguito all’urto tra i veicoli, era rimasta incastrata nelle lamiere della propria auto.

Dopo un elaborato lavoro e con l’ausilio anche dell’attrezzatura da taglio specifica per questo tipo di interventi, i Vigili del Fuoco sono riusciti a liberare dalle lamiere il malcapitato, un giovane ragazzo di 22 anni residente nella zona, Davide Castellan, consegnandolo al 118 presente li sul posto con un’autoambulanza che, purtroppo, non poteva fare altro che constatarne il decesso.

Il traffico dell’arteria stradale è rimasto bloccato per diverso tempo e sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire le cause dell’incidente.

Davide lascia la mamma Marcella e il papà Tiziano. Guidava la Fiat di 600 prestatagli da suo nonno.













