Napoli, armati rapinano 2 ragazze dopo l’invito a casa: catturati dai carabinieri

Questa notte i carabinieri della compagnia vomero hanno arrestato per rapina Antonio Sabatasso e Giuseppe Paudice. Hanno rispettivamente 40 e 41 anni, sono del quartiere Chiaia ed entrambi sono già noti alle forze dell’ordine.

Sono quasi le 2 e al 112 arriva una richiesta di aiuto. Due ragazze erano state appena rapinate. Erano nel loro appartamento nel quartiere Arenella in compagnia di 2 uomini che ad un tratto hanno estratto una pistola facendosi consegnare la borsa ed i soldi. Sono fuggiti e le vittime hanno chiesto aiuto al 112 che ha diramato le ricerche. I carabinieri della compagnia del vomero erano impegnati in un servizio a largo raggio. Una pattuglia è intervenuta nell’appartamento mentre gli altri militari hanno iniziato a setacciare la zona. I militari hanno visto le immagini dei sistemi di videosorveglianza del condominio e fornito la descrizione dei 2 malviventi ai colleghi impegnati nelle ricerche. A Chiaia – in via Martucci i Carabinieri hanno fermato un’auto. A bordo 2 uomini che si avvicinavano alla descrizione dei 2 rapinatori. Nel veicolo una pistola scacciacani senza tappo rosso e anche la borsa della vittima che ha poi riconosciuto i fermati quali autori della rapina appena subìta. La refurtiva è stata restituita alle legittime proprietarie.

Gli arrestati sono stati condotti al carcere in attesa di giudizio.













