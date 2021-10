Lacco Ameno: carabinieri arrestano pusher in “trasferta”

111 Visite

Continuano i servizi anti-droga da parte dei Carabinieri della compagnia di Ischia che questa notte a lacco ameno hanno arrestato per spaccio di sostanza stupefacente Raffaele cella, 21enne del quartiere mercato-pendino già noto alle forze dell’ordine.

I militari lo hanno sorpreso nei pressi della spiaggia San Montano mentre cedeva 2 dosi di cocaina ad altrettanti “clienti”. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di altre 13 dosi della stessa sostanza, di un pezzo di hashish, di 1 bilancino elettronico di precisione e di vario materiale per il confezionamento della droga. Rinvenuta e sequestrata anche la somma contante ritenuta provento del reato di 980 euro.

L’arrestato è ora trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di giudizio.













