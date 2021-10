Dipendenti pubblici senza green pass: rischia di incepparsi a breve la macchina statale. Dal 15 ottobre, come previsto da Palazzo Chigi, scatterà l’obbligo di certificato verde anche per gli impiegati delle partecipate, degli uffici comunali e municipali. Stando ai numeri, sono per ora accertati 982 lavoratori non vaccinati in città, e in comparti decisivi già sotto stress per la coperta corta del personale: dai trasporti agli sportelli al settore dell’igiene urbana.