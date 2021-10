Il Giugliano cala il poker: battuta anche l’Arzachena

80 Visite

Inizia la gara. Al 5’ prima occasione per il Giugliano con Rizzo che trova Scaringella, si oppone Ruzittu. All’11’ Giugliano in vantaggio: ancora Rizzo a pescare Gladestony che di testa sigla l’1-0. Fase combattuta della gara, ma nessuna occasione da rete significativa. Al 37’ tiro dalla distanza di Spanu, blocca Baietti. Al 43’ azione personale di Gladestony che ci prova dai 25 metri non centrando per poco il bersaglio grosso. Termina il primo tempo con il risultato di 1-0 per la squadra di casa. Inizia il secondo tempo. Dopo soli quaranta secondi Scaringella trova Cerone che impatta la palla in rovesciata, Ruzittu devia in angolo. Al 7’ raddoppio del Giugliano, Cerone in area, ribatte Ruzittu, tap-in vincente di Scaringella: è 2-0. Al 22’ angolo di Cerone, testa di Biasiol, palla alta sopra la traversa. Un minuto più tardi ci prova Rizzo con il sinistro, bravissimo l’estremo difensore ospite. Al 25’ occasione per l’Arzachena, punizione di Mannoni, para ottimamente Baietti. Al 27’ terza rete per il Giugliano: azione personale di Cerone che dai venti metri batte il numero uno ospite: è 3-0. Al 37’ ci prova il neo-entrato Fornito, palla di poco alta. Al 43’ quarta rete per il Giugliano, con Raffaele Poziello. Termina la gara con il risultato di 4-0 per il Giugliano. Giugliano: Baietti, Oyewale, Ceparano (44’st Mekki), Poziello Ciro, De Rosa, Cerone (32’st Fornito), Rizzo, Gladestony (37’st Poziello Raffaele), Caiazzo (40’st Boccia), Biasol, Scaringella (29’st Abreu) . A disposizione: Bellarosa, Vivolo, Mazzei, Flores. Allenatore Giovanni Ferraro. Arzachena: Ruzittu, Spanu, Pinna, Bonu, Oliveira (10’Sartor), Kacorri, Pallecchi, Sosa, Manca, Mannoni (32’st Bellotti), Mancini. A disposizione: Isidori, Piga, Fusco, Lampis, Fossati, Porcu, Rutigliano. Allenatote: Marco Nappi. Marcatori: 11’pt Gladestony (G); 7’st Scaringella (G); 27’st Cerone (G); 43’st Poziello Raffaele (G). Ammoniti: 21’pt Pallecchi (A); 23’st Biasiol (G); 38’st Caiazzo (G); Espulsi: 15’st Manca (A); Recupero: 1’pt; 5’st.













