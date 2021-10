Asse Mediano, la perimetrale è di nuovo aperta dopo gli interventi di potatura agli alberi

226 Visite

E’ stato riaperto, pochi minuti fa, il tratto dell’asse mediano (perimetrale di Melito-Scampia) interessato negli ultimi giorni all’intervento per la potatura e messa in sicurezza degli alberi a rischio crollo. La chiusura, disposta nei giorni scorsi, aveva provocato nuovi problemi alla viabilità. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Scampia. Riaperti gli ingressi – in direzione Melito – di viale Comandante Maddalena e di via Masoni.













