Elezioni, PER: on line curricula e casellari giudiziali di tutti i candidati

Ancora una volta è PER le Persone e la Comunità la prima lista ad adempiere agli obblighi di trasparenza e mettere on line curricula e casellari giudiziali di tutti i candidati al Comune di Napoli e dei candidati nei Comuni di Salerno, Caserta, Benevento e Battipaglia. Un adempimento cui tutti sarebbero tenuti entro i 14 giorni precedenti la competizione elettorale. “Le leggi che mettono i cittadini in condizione di capire chi e cosa stanno votando sono sacre, non sono meri obblighi formali”, il commento del presidente di PER, Nicola Campanile, e del segretario, Giuseppe Irace. Ulteriore “primato”: il simbolo di PER le Persone e la Comunità è l’unico presente in tutti e quattro i capoluoghi campani al voto. I dati dei candidati sono disponibili sul sito www.personecomunita.it I dati dei candidati a Napoli: https://www.personecomunita.it/per-napoli/per-napoli-candidati/ I dati dei candidati a Battipaglia – PER Battipaglia: https://www.personecomunita.it/per-battipaglia/ I dati dei candidati a Benevento – PER le Persone e La Comunità-Benevento: https://www.personecomunita.it/per-benevento/candidati-bn/ I dati dei candidati a Caserta – PER le Persone e la Comunità-Caserta: https://www.personecomunita.it/per-caserta/ I dati dei candidati a Salerno – PER – Salerno: https://www.personecomunita.it/per-battipaglia/per-battipaglia-i-candidati/













