Marano, perdite idriche, trasporto pubblico e quella strada ancora chiusa. “Ormai sono due mesi”

Gentile Direttore, questa mattina non ho potuto ignorare la scritta ‘STRADA CHIUSA PER LAVORI”, mi riferisco alla strada interrotta ormai da mesi, di fronte alla Chiesa di Vallesana. Mi sono chiesta: “Ma quali lavori? È tutto fermo ormai da mesi… ” Siamo alle comiche. Data l’attenzione che Terranostranews ha per il nostro territorio, per un caso più volte segnalato anche dal suo giornale, ho pensato di contribuire.