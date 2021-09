Comunali Napoli, Varriale (Moderati): “I napoletani hanno le idee chiare sul futuro della città”

75 Visite

Secondo gli ultimi sondaggi Gaetano Manfredi avrebbe un consenso tra gli elettori compreso tra il 47 e il 51%. In caso di ballottaggio i consensi sarebbero tra il 57 e il 61%. Dobbiamo essere già pronti ad amministrare la città. Nella festa più importante per Napoli abbiamo avuto il buon segno tanto atteso. Anche San Gennaro ha fatto subito il miracolo: ha le idee chiare, come i napoletani che questa volta hanno già capito chi vogliono alla guida della città.

Agli indecisi ora serve far capire che è inutile disperdere voti, concentrandoli invece per rafforzare una scelta praticamente già definita.

Più alta sarà la percentuale per Manfredi e la coalizione più peseremo nelle sedi istituzionali nei momenti giusti”.













