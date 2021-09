45 Visite

Giostre danneggiate nella villa comunale di Quarto. Pericoli per i bambini per le schegge di vetro non ancora rimosse. La segnalazione ci arriva da numerosi residenti del comune flegreo. “Bisogna mettere in sicurezza e farlo subito”, dicono.













