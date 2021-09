Raccolta rifiuti a Marano, nelle ultime settimane tante anomalie e disservizi. I cittadini: “Controlli pari a zero”

169 Visite

Da via Marano-Pianura (nella foto di ieri) al corso Mediterraneo: spazzatura non ritirata, bobcat per il prelievo dei rifiuti che danneggiano strade, scarsissimi o inesistenti controlli sul territorio. Chi controlla la ditta Tekra? Pas de réponse, direbbero i francesi.

In redazione, da giorni, arrivano centinaia di segnalazioni. La raccolta dei rifiuti, almeno negli ultimi tempi, ha fatto registrare un pericolo passo indietro. Contingenze del momento o c’è dell’altro? Si moltiplicano, intanto, anche le perdite idriche e l’ufficio tecnico comunale sembra ormai essere impotenti. I commissari? Ancora in silenzio dopo 90 giorni dal loro insediamento.













