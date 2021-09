Chiara uccisa a 27 anni, il vicino di casa confessa: “L’ho vista e ho perso la testa”

235 Visite

Si chiama Chiara Ugolini, la ragazza uccisa in casa a Calmasino, in provincia di Verona. La vittima aveva 27 anni. A uccidere Chiara è stato il vicino del piano di sotto, Emanuele Impellizzeri, 38 anni, originario di Catania e uscito di galera tre mesi fa, dopo aver scontato una condanna per due rapine commesse il 28 luglio del 2006 a Mantova e a Montichiari. L’ha ammazzata tra le 16 e le 19 di domenica, quando lei è rincasata dopo la mattinata nella Boutique in centro a Garda. Chiara doveva riprendere a lavorare intorno alle 17 ma, non vedendola, il titolare ha avvisato il figlio, che è corso a controllare. “Quando sono entrato saranno state le 19 e la porta era chiusa- ha raccontato il compagno della vittima ai carabinieri- sembrava tutto in ordine: in salotto Chiara non c’era, e allora sono andato in cucina. E’ lì che l’ho vista a terra”. Era già morta. Quando sono arrivati i soccorsi, Chiara indossava la biancheria intima e questo fa pensare che sia stata aggredita mentre si cambiava per andare al lavoro. I carabinieri di Verona non hanno impiegato molto a scoprire che il pregiudicato del piano di sotto non era in casa e che dal garage era sparita la sua potente Yamahna R6. Intorno alle 20, Impellizzeri ha fatto tappa in un centro commerciale ad Affi, dove ha prelevato 200 euro. Poi, sempre in sella alla motocicletta, si è diretto verso il Sud Italia, dove probabilmente pensava di nascondersi. La caccia all’uomo è finita a notte fonda: la polizia stradale di Firenze l’ha bloccato vicino al casello di Impruneta, lungo la A1. Era agitato, aveva gli abiti sporchi di sangue e dei graffi sul volto. «Stavo cercando di sparire» ha subito ammesso. Portato in caserma ha confessato il delitto. «L’ho vista sul terrazzo e ho perso la testa: non so cosa mi sia scattato, perché sono andato lì… Non ho resistito…» avrebbe raccontato agli inquirenti. Emanuele Impellizzeri ora è in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato.













