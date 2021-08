Crollo a Torino, trovato morto bimbo di 4 anni: la mamma in ospedale in codice rosso

42 Visite

“Crollo Torino, individuato il corpo purtroppo privo di vita del bambino schiacciato dalle macerie. Prosegue con dolore l’intervento dei vigili del fuoco, anche per escludere l’eventuale presenza di altre persone coinvolte“. E’ questo il Tweet dei vigili del fuoco al lavoro dopo il crollo della palazzina di due piani in strada Bramafame 42 avvenuto questa mattina intorno alle ore 9. Tre persone sono state estratte vive dalle macerie, tra le quali la mamma del bambino trovato morto. Si tratta di una donna di 34 anni, che è stata trasportata al Cto in codice rosso per aver riportato gravi traumi e contusioni. Secondo i vigili del fuoco, sarebbe stato un’esplosione a causare il crollo dell’edificio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS