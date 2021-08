Quarto, Sabino: “Stanziati i fondi per la palestra della scuola Gobetti”

116 Visite

Dopo l’approvazione del finanziamento da parte del Miur per i lavori di messa in sicurezza di una porzione del piano terra seminterrato dell’Istituto Comprensivo 3 Gadda, nel plesso Morante, finalmente sono stati stanziati i fondi anche per la ristrutturazione della palestra della scuola Gobetti. Si tratta di un finanziamento pari a €349.868,84. Nell’ambito del bando per il finanziamento di palestre e mense in otto regioni, in Campania è stato accolto il nostro progetto per il rifacimento della palestra della Gobetti. Sempre al lavoro per migliorare lo stato delle scuole del territorio e per garantire ai nostri bambini e ragazzi un anno scolastico in sicurezza.

Antonio Sabino sindaco di Quarto.













