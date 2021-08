Incendio a Forio, già bruciati 30 ettari di montagna

241 Visite

Ieri sera a Forio d’Ischia verso le 23 si è sviluppato un vasto incendio per cause in corso di accertamento che ha coinvolto parte della montagna dell’isola. L’area di macchia mediterranea e boschiva interessata è di circa 30 ettari. Alcuni casali di campagna, una cabina elettrica e telefonica hanno subito danni e c’è stata un’esplosione di alcune bombole di gas. Sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Forio, il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ischia, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco di Ischia. Nessun ferito. L’incendio è stato spento.













